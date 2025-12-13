Объем депозитов в республиках Северного Кавказа вырос на 43%

Портфель средств корпоративных и частных клиентов Сбербанка в республиках Северного Кавказа за 11 месяцев 2025 года увеличился на 43% и достиг 446 млрд руб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Наибольший темп роста показал корпоративный сегмент — объем средств юридических лиц вырос более чем в два раза и составил на 1 декабря 170,6 млрд руб. Превалирующая часть портфеля — свыше 275 млрд руб. — приходится на депозиты частных лиц.

Больше всего денег на счетах и вкладах хранят жители Дагестана — 118 млрд руб. На втором месте Северная Осетия-Алания с 58 млрд руб., на третьем — Кабардино-Балкария с 48,4 млрд руб. Самый высокий темп прироста за год зафиксирован в Карачаево-Черкесии — 13%, где сумма депозитов увеличилась до 25,4 млрд руб.

«Стабильный рост портфелей средств физических и юридических лиц показывает заинтересованность жителей Северного Кавказа в хранении капитала в банке. На сегодняшний день жители Кабардино-Балкарии хранят более 48,4 млрд рублей в банке — с начала года портфель накоплений физических лиц вырос на 11%»,— отметила управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залина Бейтуганова.

Тат Гаспарян