На Кавминводах построят складской центр за 347 млн рублей

ООО «СК Лермонтовский» планирует возвести складской комплекс в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций в строительство объекта и сопутствующей инфраструктуры превысит 347 млн руб. Площадь складских помещений составит свыше 1 га. Реализация проекта обеспечит создание 92 рабочих места.

Инвестор также намерен построить подъездные пути и провести благоустройство прилегающей территории.

Инициатива получила поддержку на координационном совете по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции в регионе. Власти приняли решение предоставить компании земельный участок в аренду без проведения торгов.

ООО «СК Лермонтовский» зарегистрировано в июне 2025 года в селе Винсады Предгорного округа. Компания специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Владельцем организации является ее генеральный директор Михаил Папинский.

Тат Гаспарян