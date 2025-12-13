Власти Ставрополья усилили контроль из-за погоды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональным министерствам ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства усилить контроль за обстановкой в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«С учетом погодных условий руководителям краевых МинЖКХ, Минэнергетики и Миндора необходимо по своим направлениям держать обстановку на контроле. Будьте готовы включиться в любую сложную ситуацию»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Владимир Владимиров также обратился к главам муниципальных округов с требованием внимательно отслеживать ситуацию и поддерживать связь с населением.

«Прошу глав округов внимательно следить за обстановкой, быть на связи с жителями, реагировать на обращения. Если обстоятельства потребуют, направим краевые ресурсы для помощи территориям», — подчеркнул губернатор.

Жителей Ставрополья он призвал проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

13 декабря в регионе ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег. Синоптики прогнозируют туман, гололёд и налипание осадков. Метель будет сопровождаться порывами северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. Дневная температура составит от 0 до -5 градусов.

В ночь и утром 14 декабря продолжится снегопад с метелью и туманом. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Ночная температура опустится до -5...-10 градусов, днем будет от 0 до -5 градусов. Гололедица на дорогах сохранится.

Тат Гаспарян