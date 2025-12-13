В Железноводске ветер разрушил концертную площадку и повалил деревья

В Железноводске Ставропольского края 13 декабря бушует шквалистый ветер. Непогода повредила конструкцию сцены на Курортном озере 30'Ка. Об этом сообщил мэр города-курорта Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

Из-за сильного ветра терренкур закрыт для прогулок. На улице Чапаева возле санатория «Дубрава» упало дерево.

Глава города предупредил жителей о необходимости соблюдать особую осторожность рядом с елями. По его словам, эти деревья имеют большую высоту, но слабую корневую систему.

Тат Гаспарян