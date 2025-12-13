Главные новости за 13 декабря. Ростов-на-Дону и область

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников в трех северных районах Ростовской области.

Арбитражный суд открыл дело о банкротстве ростовского кредитного потребительского кооператива «Добробуд» по требованию ЦБ из-за неисполнения обязательств перед кредиторами на 12 млн руб.

Власти Ростова-на-Дону разрабатывают новую программу озеленения города с участием экспертов ботанического сада Южного федерального университета.

Арбитражный суд открыл дело о банкротстве ростовского кредитного потребительского кооператива «Добробуд» по требованию ЦБ из-за неисполнения обязательств перед кредиторами на 12 млн руб. Регулятор настаивает на введении наблюдения в кредитной организации.

Суд в Ростовской области впервые приобщил к уголовному делу медицинское заключение нейросети, но признал выводы искусственного интеллекта несостоятельными.

Сильный ветер повалил девять аварийных деревьев в семи районах Ростова-на-Дону, коммунальные службы устраняют последствия стихии. Филиал «Россети Юг» — «Ростовэнерго» направил 115 бригад для восстановления электроснабжения в Ростовской области после сильного ветра с порывами до 23 м/с, который повредил линии электропередачи и повалил железобетонные опоры.