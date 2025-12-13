В семи районах Ростова ветер повалил аварийные деревья

Сильный ветер повалил девять аварийных деревьев в семи районах Ростова-на-Дону, коммунальные службы устраняют последствия стихии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Больше всего пострадали Кировский и Первомайский районы — по два дерева в каждом. В Ворошиловском, Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Советском районах упало по одному дереву.

Коммунальщики уже убрали четыре упавших дерева. Ещё пять остаются под контролем служб. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Власти призвали жителей города быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Тат Гаспарян