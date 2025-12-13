ЦБ инициировал банкротство ростовского кооператива «Добробуд»

Арбитражный суд открыл дело о банкротстве ростовского кредитного потребительского кооператива «Добробуд» по требованию ЦБ из-за неисполнения обязательств перед кредиторами на 12 млн руб. Регулятор настаивает на введении наблюдения в кредитной организации, сообщает «Город N».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 29 января. На сайте КПК размещено объявление о том, что предписанием ЦБ кооперативу запрещено принимать новых членов, привлекать сбережения и выдавать займы.

Причиной санкций стала задолженность по договорам личных сбережений перед восемью гражданами. ЦБ установил, что кооператив не внес сведения об этих людях в реестр пайщиков, хотя они перечислили обязательные вступительные и паевые взносы.

Двое пайщиков обратились в Ворошиловский районный суд Ростова с исками к «Добробуду». Один иск не рассмотрен, по второму утверждено мировое соглашение о погашении долга в размере около 1 млн рублей частями. Всего в 2025 году в суд поступило 17 исков с претензиями к кооперативу.

«Добробуд» получил лицензию ЦБ в 2016 году. Организация имеет три офиса в Ростове-на-Дону и отделения в Азове, Новочеркасске и Таганроге. КПК предлагал договоры о передаче личных сбережений с доходностью 20-25% годовых и займы под 80-220% годовых.

По данным отчетности, сумма привлеченных сбережений граждан на 30 июня составляла около 60 млн руб. Кооперативом руководит правление из трех человек во главе с Артемом Александровым, который не ответил на запрос комментария.

Эксперт по арбитражным процессам Сергей Радченко отмечает, что ЦБ пока требует только введения наблюдения. «Целью процедуры является определение реального финансового состояния организации арбитражным управляющим. Однако организация может быть признана банкротом с последующей ликвидацией, если управляющий сделает вывод о невозможности восстановления платежеспособности», — предупреждает юрист.

Максимальный срок наблюдения составляет семь месяцев. В Ростовской области работают 18 КПК, ранее действовали более 60 таких организаций. Общероссийский реестр включает 513 кредитно-потребительских кооперативов.

С начала 2025 года количество КПК сократилось на 59, в том числе за последний квартал — на 41. За девять месяцев российские КПК выдали 42,4 млрд руб., портфель привлеченных средств составил 43,8 млрд руб.

Тат Гаспарян