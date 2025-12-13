ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Ростовской областью

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников в трех северных районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области - в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал»,— написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией шести регионов страны. Больше всего дронов — 28 единиц — перехватили над Саратовской областью. По четыре беспилотника уничтожили над Воронежской и Ростовской областями. Еще по два БПЛА сбили над Белгородской областью и Республикой Крым. Один дрон перехватили над Волгоградской областью.

Тат Гаспарян