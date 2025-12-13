В Ростовской области 115 бригад устраняют последствия непогоды

Филиал «Россети Юг» — «Ростовэнерго» направил 115 бригад для восстановления электроснабжения в Ростовской области после сильного ветра с порывами до 23 м/с, который повредил линии электропередачи и повалил железобетонные опоры. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Юг».

Фото: «Россети Юг»

В устранении технических нарушений на энергообъектах участвуют почти 330 человек и 138 единиц спецтехники, включая машины высокой проходимости. Больше всего от непогоды пострадали населенные пункты в восточной, северной и западной частях региона. В этих районах сосредоточено наибольшее количество специалистов.

Для обеспечения электричеством социально значимых объектов используются резервные источники электроснабжения.

Причиной нарушений стали сильный дождь и ветер порывами до 23 м/с. Порывы в отдельных районах донского региона были настолько мощными, что под их натиском упали даже многотонные железобетонные опоры линий электропередачи.

В частности, пострадала 20-метровая опора высоковольтной ЛЭП в станице Вешенская Шолоховского района и опора ЛЭП в пригороде Шахт.

Восстановительные работы будут продолжаться круглосуточно до полного возобновления подачи электроэнергии.

Тат Гаспарян