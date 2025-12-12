Главные новости за 12 декабря: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Сегодня стало точно известно, что поздно вечером 10 декабря украинские беспилотники атаковали россошанские «Минудобрения» на юге Воронежской области. Было повреждено одно из зданий химзавода, начались возгорания, но собственная пожарная часть предприятия вовремя справилась с огнем — обошлось без последствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, памятник Андрею Платонову

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, памятник Андрею Платонову

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На воронежском рынке жилья опять надулся пузырь. Не проданы 78% квартир в многоэтажках, которые строятся в областном центре. При этом если летом в среднем квадрат продавался за 119,2 тыс. руб., то теперь подорожал до 128,5 тыс. руб.

В белгородском Ракитном военные нашли украинские схроны с химическим оружием — хлорпикрином и CS.

А в Курске завершилось расследование по делу 17-летнего подростка, который, по версии органов, вступил в террористическую организацию, разбил молотком стекло на входе в школу и хотел ее поджечь. Теперь его будущее определит суд.

В Липецке выставили на торги право комплексного развития участка площадью 8,4 тыс. кв. м на улице Зои Космодемьянской, который можно использовать как промплощадку.

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении подрядчика и субподрядчика, которые, по версии следствия, вместо того, чтобы построить школу, обналичили и похитили 56 млн руб.

Юрий Голубь