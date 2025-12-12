Дошло до суда дело подростка из Курска о покушении на теракт в школе

Управление СКР по Курской области завершило расследование уголовного дела 17-летнего жителя облцентра, который обвиняется в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), публичных призывах к терактам в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет колонии) и покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены во Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщили в СКР.

Последствия происшествия в школе №54 в Курске

Последствия происшествия в школе №54 в Курске

По версии следствия, 10 января подросток как участник запрещенного в РФ террористического движения разместил в интернете файл с признаками оправдания терроризма и призыва к совершению терактов. В тот же день фигурант разбил молотком стекла автомобиля, припаркованного у школы № 54 в Курске. После этого он повредил стекла входной группы образовательного учреждения и «совершил покушение на поджог, возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам». Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что подросток бросил у входа в школу сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказывала, что курянин хотел устроить пожар на первом этаже здания.

Фигуранта задержали в течение часа после попытки проникнуть в школу. Спустя два дня его заключили под стражу.

После случившегося глава региона сообщал о планах частной охранной организации, работающей с учебным заведением, уволить местного сотрудника, провести переподготовку кадров и усилить меры безопасности.

Алина Морозова