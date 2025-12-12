Минобороны заявило об ударе ВСУ по химпредприятию в Воронежской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по крупному химическому предприятию в городе Россошь Воронежской области. Об этом на брифинге рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Его слова передает Минобороны.

Завод АО «Минудобрения» в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Завод АО «Минудобрения» в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Ртищев заявил, что военные пресекли «попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в Россоши, имеющим вещества первого класса опасности». В Россоши расположено одно химическое предприятие — АО «Минудобрения». Оно относится к числу крупнейших российских заводов в своей области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 23:50 10 декабря сообщил в своем Telegram-канале, что «в местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте». Утром 11 декабря глава региона заявил о повреждении здания промышленного назначения «на юге региона».

Источник «Ъ-Черноземье» на АО «Минудобрения» рассказал, что все службы сработали оперативно, и разлива химии допущено не было.

«С огнем справились практически полностью своими силами — силами собственной пожарной части»,— уточнил собеседник.

По данным АО «Минудобрения», мощности предприятия позволяют за год производить около 1,2 млн т аммиака, более 550 тыс. т аммиачной селитры, свыше 1,2 млн т нитроаммофоски и более 850 тыс. т неконцентрированной азотной кислоты. «Минудобрения» работают в Воронежской области с 2000 года. С конца 2024-го предприятием управляет АО «Росхим».

Денис Данилов