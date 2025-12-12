Почти 80% квартир в строящихся домах Воронежа остаются нераспроданными

В строящихся жилых домах Воронежа на начало декабря 2025 года остаются непроданными 78% квартир, или 28 из 35,9 тыс., представленных на первичном рынке. Это следует из анализа рынка, проведенного ГК «Развитие» Сергея Гончарова, результаты исследования в компании предоставили «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшая доля проданных квартир — в Коминтерновском (33%, или 5,1 из 15,8 тыс.) и Железнодорожном (27%, или 650 из 2,3 тыс.) районах. Хуже всего продажи идут в Советском (9% распродано) и Ленинском (10%). Большинство объектов находятся на средней, около 20% — на ранней и еще 20% — на финальной стадии готовности. Средний срок от старта продаж до готовности составляет 15–25 месяцев.

Средняя цена квадратного метра в новостройках, летом составлявшая 119,2 тыс. руб., к началу декабря выросла до 128,5 тыс. руб., или на 7,8%. Самые высокие цены зафиксированы в Центральном районе — 175 тыс. руб. за кв. м, самые низкие — в Советском (105 тыс. руб.). На вторичном рынке средняя цена однокомнатной квартиры по городу достигла 5,9 млн руб. (140 тыс. руб. за кв. м), что на 7,3% выше летних показателей. Самая высокая стоимость вторичного жилья — в Центральном районе (7,7 млн руб., или 166 тыс. за кв. м), самая низкая — в Левобережном (4,5 млн руб., или 123 тыс. за кв. м). При этом в отдельных локациях, таких как Шилово в Советском районе, цена «однушки» составляет 3,8 млн руб. (100,8 тыс. руб. за кв. м).

Согласно рейтингу ЕРЗ.РФ, опубликованному в октябре, Воронежская область попала в группу регионов с высокой вероятностью перепроизводства. Превышение ввода над продажами составило 235,7%.

Ульяна Ларионова