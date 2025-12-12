В Орловской области ушло в суд дело о хищении 56 млн при строительстве школы

Прокуратура Орловского района Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя подмосковного ООО «АС монтаж» и бывшего директора подмосковного ООО «Кристал». Их обвиняют в хищении более 56 млн руб. при строительстве школы в деревне Жилина Орловского округа (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного млн руб). Дело направлено в советский райсуд Орла. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2023 года областное учреждение «Орелгосзаказчик» заключило с «АС монтаж» контракт на строительство школы в Жилине на 1,2 тыс. мест стоимостью 1,2млрд руб. Подрядчик должен был подготовить проектно-сметную документацию и сдать объект к ноябрю 2024 года. Однако, по версии следствия, учредитель «АС монтаж» Дмитрий Чуркин договорился с Сергеем Булановым — директором «Кристала» — и оформил субподряд с этим ООО, чтобы похитить бюджетные деньги.

В итоге часть средств, выделенных на строительство, перевели на счета «Кристала» и других компаний, которые фактически не работали. Затем деньги «обналичивали» под видом исполнения гражданско-правовых договоров, а также тратили на лизинг дорогого автомобиля.

По данным Rusprofile, ООО «АС монтаж» было зарегистрировано в подмосковных Химках в марте 2016 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей (до декабря 2023 года основным видом деятельности значилось производство отделочных и завершающих работ). Уставный капитал — 3,5 млн руб. Генеральный директор и учредитель — Дмитрий Чуркин. Ему принадлежит 100% акций. По итогам 2024 года выручка составила 138 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн. Годом ранее показатели равнялись соответственно 989 млн руб. и 17 млн руб. С октября 2021 года общество получило восемь госконтрактов на 1,3 млрд руб. в сумме. В сентябре 2024 года ФАС включила его в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта (какого — не раскрывается).

ООО «Кристал» было зарегистрировано в подмосковном Дмитрове в августе 2020 года. Основной вид деятельности — производство строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Конкурсный управляющий (руководитель) — Сергей Козырев (до 20 июля 2025 директором был Сергей Буланов). Учредитель — Валерий Колосов. Ему принадлежит 100% акций. По итогам 2024 года выручка составила 19 млн руб., чистая прибыль — 661 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись соответственно 291 млн руб. и 2,4 млн руб.

В прокуратуре сообщили, что ранее ведомство неоднократно направляло представления в адрес правительства региона, подрядчика и заказчика с требованием завершить строительство школы. За нарушение сроков исполнения контракта должностное лицо исполнителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на более чем 1,2 млн рублей. Тем не менее, по данным надзора, строительство объекта до сих пор не завершено, а срок его окончания перенесен.

Также в 2024 году УМВД по Орловской области уже возбуждало уголовное дело в отношении Сергея Буланова и Дмитрия Чуркина о мошенничестве в особо крупном размере во время строительства школы. Тогда надзорное ведомство оценило ущерб от действий подрядчика и субподрядчика в 124 млн руб.

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что заводской райсуд Орла признал гендиректора ООО «Зодчий» Романа Титова виновным в мошенничестве при строительстве фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Мураевка Сосковского района. Глава компании похитил 8,7 млн руб. бюджетных средств, которые выделили на работы.

Егор Одегов