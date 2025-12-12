В Липецке на аукцион выставили право на КРТ за 9 млн рублей

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) объявили в Липецке. Речь идет об участке площадью 8,4 тыс. кв. м на улице Зои Космодемьянской, 3. Начальная стоимость лота — 9,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Фото: из аукционной документации Участок под КРТ на улице Зои Космодемьянской в Липецке

Для участка установлены виды разрешенного использования, включающие легкую, фармацевтическую, электронную, пищевую, строительную промышленность, энергетику, связь, а также складскую деятельность и организацию складских площадок. Согласно документации, на территории не подведены инженерные коммуникации. Участок граничит с жилой частной застройкой и объектами промышленно-складского назначения. Вблизи находится остановка общественного транспорта, а также выезд к федеральной автомобильной дороге P-119.

Обязательства победителя торгов в рамках договора на КРТ не раскрываются.

Шаг аукциона — 92 тыс. руб., задаток — 916,1 тыс. руб. Заявки принимаются до 26 января, итоги подведут 30-го.

На прошлой неделе в Липецке местный «Строймастер», который входит в одноименную ГК известного липецкого бизнесмена Вячеслава Старых, выиграл право на комплексное развитие участка на окраине города за 147 млн руб.

Кабира Гасанова