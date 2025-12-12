МО РФ: тайники ВСУ с химическими боеприпасами нашли в Белгородской области

Схроны ВСУ со взрывными устройствами, содержащими химические вещества CS и хлорпикрин, обнаружили на территории райцентра Ракитное в Белгородской области. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Его слова приводит Минобороны.

По информации Алексея Ртищева, ВСУ применяют списочные химикаты, такие как хлорпикрин, BZ (хинуклидил-3-бензилат) и синильная кислота, используют химические средства для борьбы с беспорядками — хлорацетофенон и CS (хлорбензальмалонодинитрил, «газ Сирень»). CS в малых концентрациях обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи, в некоторых случаях — паралич дыхания, сердца и смерть.

«ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом CS американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку “Терен-6“, и самодельные химические боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона»,— цитирует Алексея Ртищева оборонное ведомство.

Ранее в Минобороны также заявили о попытке ВСУ ударить дронами по химзаводу «Минудобрения» в Воронежской области.

Денис Данилов