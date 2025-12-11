Главные новости за 11 декабря. Кавказ

Дагестан в 2026 году удвоит мощности по сортировке отходов. В Карабудахкентском, Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана идут строительно-монтажные работы на трех мусоросортировочных комплексах общей мощностью 950 тыс. т отходов в год.

Инвестиции в курорты СКФО до 2030 года могут достичь 210 млрд руб. Вложения частных компаний в развитие туристических объектов и инфраструктуры с момента создания особых экономических зон (ОЭЗ) составили 27,9 млрд руб. В частности, в развитие «Архыза» вложено 13 млрд руб., в курорт «Ведучи» — 6,5 млрд руб. Курорт «Мамисон» привлек 5,3 млрд руб., инвестиции в «Эльбрус» оцениваются в 2,6 млрд руб.

Ставропольский край демонстрирует положительную динамику в реализации региональных программ развития. За девять месяцев 2025 года Гарантийный фонд предоставил 77 поручительств на общую сумму 687 млн руб. Привлеченные кредитные средства для субъектов малого и среднего предпринимательства составили 5,3 млрд руб., что превышает план на 78,5%.

На Ставрополье завершается реализация семи проектов пищевой промышленности в 2025 году. Общая стоимость инвестиций составит 1,9 млрд руб. Новые производства обеспечат создание 225 рабочих мест.

Туристы забронировали более 60% номеров в отелях Кабардино-Балкарии на новогодние праздники. Министерство курортов и туризма республики прогнозирует приезд около 100 тыс. гостей, что повторяет прошлогодние показатели. Загрузка номерного фонда взлетит до 90–95% к пику праздников.

Количество быстрорастущих компаний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2024 году увеличилось практически вдвое. Если в 2023 году их было 601, то в 2024 году их число возросло до почти 1,4 тыс.