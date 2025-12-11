Дагестан в 2026 году удвоит мощности по сортировке отходов

В Карабудахкентском, Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана идут строительно-монтажные работы на трех мусоросортировочных комплексах общей мощностью 950 тыс. т отходов в год, сообщают в пресс-службе Российского экологического оператора. Ввести объекты в эксплуатацию планируют в 2026 году, они станут основой новой территориальной системы обращения с ТКО, которая должна сократить захоронение отходов минимум наполовину и увеличить долю вторичной переработки.

Карабудахкентский комплекс спроектировали как крупнейший в республике: он сможет обрабатывать до 500 тыс. т отходов ежегодно и примет поток из Махачкалы, Каспийска и Буйнакска, то есть из наиболее урбанизированной части региона. В Дербентском районе строится объект мощностью 200 тыс. т в год, в Хасавюртовском — 250 тыс. т в год; вместе они обеспечат сортировку до 78% всех твердых коммунальных отходов, образующихся в Дагестане. По данным региональных властей, степень готовности всей линейки объектов по обращению с отходами, включая полигон в Кумторкалинском районе, достигла около 60–75%.

Проекты реализуют в связке с федеральным нацпроектом «Экология» и концессионной моделью, которую курирует публично-правовая компания «Российский экологический оператор». В 2022–2024 годах республика получила из федерального бюджета около 8,4 млрд руб. на строительство трех комплексов сортировки и полигона, средства довели до концессионера полностью. Гендиректор РЭО Ирина Тарасова заявила, что ввод мощностей позволит выполнить целевой показатель по снижению захоронения отходов на 50% и направить существенную часть вторичных фракций на переработку.

Финансовую базу отрасли усиливает решение правительства РФ дополнительно направить Дагестану 1,5 млрд руб. в 2025 году на развитие инфраструктуры по переработке ТКО. Эти средства дополняют уже идущие федеральные вложения и должны закрыть разрыв по инженерным сетям, объектам размещения и сопутствующей инфраструктуре вокруг новых комплексов, в том числе транспортной и энергетической. Власти подчеркивают, что речь идет о создании практически с нуля отрасли «экономики из отходов», в которой мусор станет сырьем для переработчиков и источником дополнительной налоговой базы.

Нужда в таких проектах назрела на фоне хронических проблем с полигонами и неформальными свалками в Дагестане, а также провалов прошлых конкурсов на строительство инфраструктуры для ТКО. Региональные и федеральные структуры несколько лет пытались запустить систему с участием частных операторов, но до массового ввода объектов дело не доходило. Новая волна инвестиций и жесткая привязка к нацпроекту должны снизить социальное напряжение вокруг мусорной темы и сократить экологические риски, особенно в прибрежных и густонаселенных зонах республики.

Станислав Маслаков