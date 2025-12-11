Курорты КБР ожидают около 100 тысяч туристов на Новый год

Туристы забронировали более 60% номеров в отелях Кабардино-Балкарии на новогодние праздники, сообщает пресс-служба главы республиканской администрации. Министерство курортов и туризма республики прогнозирует приезд около 100 тыс. гостей, что повторяет прошлогодние показатели. Загрузка номерного фонда взлетит до 90–95% к пику праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Приэльбрусье лидирует по популярности. Новые трассы и канатные дороги на Эльбрусе и Чегете притягивают лыжников. Регион принял 501 тыс. посетителей на Эльбрусе за 2025 год, сезон длился рекордные 224 дня. Туристы из Москвы, Подмосковья, Краснодарского и Ставропольского краев, Петербурга бронируют чаще всего. Средняя цена стандартного номера — 6500 руб., люкс — 11 600 руб., в Эльбрусском районе цены выше на 15–20%.

Экстрим-парк «Флай Чегем» добавил горку для новичков на лыжах и сноубордах. Туристы осваивают новые активности. Экопарк "Долина Нарзанов" предлагает прогулки по экологическим тропам. Термальные источники привлекают любителей релакса. Верхняя Балкария радует памятниками и местной кухней.

Республика усилила инфраструктуру. Число средств размещения выросло до 620, они вмещают 22,5 тыс. гостей единовременно. За январь–октябрь 2025 года приехали 1,6 млн туристов, плюс 8,7% к прошлому году. Пик бронирований пришелся на ноябрь. Жители дальних регионов останавливаются на 5–7 дней, ближние — на 2–3.

Горнолыжные курорты СКФО лидируют по спросу. В КБР цены на отели выросли на 8–10%. В Терсколе ночь стоит 10,8 тыс. руб., на Эльбрусе — 10 тыс. Регион готов к сезону: свыше 350 гостиниц и баз ждут посетителей. Туризм растет на 14–22% по ключевым направлениям.

Станислав Маслаков