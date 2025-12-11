Ставропольский край превысил план по кредитам МСП на 78%

Ставропольский край демонстрирует положительную динамику в реализации региональных программ развития. За девять месяцев 2025 года Гарантийный фонд предоставил 77 поручительств на общую сумму 687 млн руб. Привлеченные кредитные средства для субъектов малого и среднего предпринимательства составили 5,3 млрд руб., что превышает план на 78,5%. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в интервью изданию «Бизнес-Журнал. Юг».

Фонд микрофинансирования выдал 235 микрозаймов предпринимателям на сумму 528,6 млн руб. Фонд поддержки предпринимательства оказал 1364 услуги субъектам МСП и гражданам.

По словам министра, в 2024 году все целевые показатели государственной программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности были достигнуты. Индекс производства пищевых продуктов составил 100,3%, напитков — 107%. Заработная плата в пищевой отрасли выросла на 20% и достигла 64,3 тыс. руб. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса увеличился более чем на 20%. Министерство финансов края признало госпрограмму высокоэффективной.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в крае реализуется программа развития экспорта до 2030 года. Она включает два стратегических проекта: создание системы продвижения продукции ставропольских товаропроизводителей за рубежом и развитие инфраструктуры поддержки экспорта АПК. Первый направлен на увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 67% по сравнению с 2023 годом. Второй предусматривает рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

За первое полугодие 2025 года экспорт товаров из края превысил $500 млн. Внешнеторговое сальдо остается положительным и показывает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион развивает экспортно-импортные отношения с более чем 120 странами, продукция поставляется в 83 государства.

Центр поддержки экспорта Ставропольского края за три квартала обеспечил поддержку экспорта региональных товаров на сумму $100 тыс. Три ставропольские компании заключили в общей сложности 10 экспортных контрактов.

По итогам года план реализации экспортной стратегии региона выполнен на 87%.

Ставропольский край к 2036 году планирует полностью перейти на отечественные семена и увеличить производство сельхозпродукции на 11,3%. Регион по итогам девяти месяцев 2025 года увеличил количество субъектов малого и среднего бизнеса до 330 тыс. и планирует привлечь свыше 400 млрд руб. инвестиций.

Тат Гаспарян