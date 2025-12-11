На Ставрополье завершат 7 проектов пищепрома на 1,9 млрд рублей в 2025 году

На Ставрополье завершается реализация семи проектов пищевой промышленности в 2025 году. Общая стоимость инвестиций составит 1,9 млрд руб. Новые производства обеспечат создание 225 рабочих мест. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра, ежегодно предприятия отрасли привлекают около 850 млн руб. на модернизацию, реконструкцию и приобретение дополнительного оборудования.

«В пищевой индустрии региона действует 750 предприятий, где заняты примерно 50 тыс. сотрудников. Свыше 100 производителей поставляют товары на экспорт в 60 стран мира»,— уточнил чиновник.

По словам министра, за десять месяцев текущего года объем отгруженной продукции в сфере продуктов питания и напитков достиг около 165,3 млрд руб., превысив прогнозные показатели на 8,5%.

Валентина Любашенко