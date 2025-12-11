На Ставрополье завершат 7 проектов пищепрома на 1,9 млрд рублей в 2025 году
На Ставрополье завершается реализация семи проектов пищевой промышленности в 2025 году. Общая стоимость инвестиций составит 1,9 млрд руб. Новые производства обеспечат создание 225 рабочих мест. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам министра, ежегодно предприятия отрасли привлекают около 850 млн руб. на модернизацию, реконструкцию и приобретение дополнительного оборудования.
«В пищевой индустрии региона действует 750 предприятий, где заняты примерно 50 тыс. сотрудников. Свыше 100 производителей поставляют товары на экспорт в 60 стран мира»,— уточнил чиновник.
По словам министра, за десять месяцев текущего года объем отгруженной продукции в сфере продуктов питания и напитков достиг около 165,3 млрд руб., превысив прогнозные показатели на 8,5%.