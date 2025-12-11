Главные новости за 11 декабря. Ростов-на-Дону и область

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали выходца одной из стран Центральной Азии, финансировавшего террористов. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности».

Волго-Донской судоходный канал завершил навигацию 2025 года. За время судоходства по водному пути прошло более 3 тыс. судов, которые выполнили почти 40 тыс. шлюзований. Общий объем перевезенных грузов составил свыше 4,5 млн т, из них почти 2 млн т пришлось на нефтепродукты. По каналу также было перевезено 8,5 тыс. пассажиров.

На территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону планируют построить храм в честь Воздвижения Креста Господня на месте авиакатастрофы 2016 года, в которой погибли 62 человека.

Внешняя торговля Ростовской области сократилась на 43% по весу и на 32% по стоимости из-за резкого падения зерновых поставок в основные страны-импортеры. Основные покупатели российского зерна значительно уменьшили объемы закупок. Поставки в Турцию снизились на 60%, в Египет — на 48%, в Саудовскую Аравию — на 50%. Экспорт масличных культур также показал негативную динамику, упав на 24% по весу и на 14% по стоимости.

В ноябре 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону достигла 156,7 тыс. руб., что на 7,9% больше, чем в начале года. Несмотря на общее увеличение стоимости жилья, Ростов продемонстрировал более низкие темпы роста по сравнению с лидерами рейтинга.

С начала 2025 года на территории Ростовской области обнаружено 420 взрывоопасных предметов. Большая часть снарядов найдена в Ростове-на-Дону, Аксайском, Дубовском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах.