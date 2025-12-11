В Ростовской области обнаружено 420 взрывоопасных предметов

С начала 2025 года на территории Ростовской области обнаружено 420 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на информацию заместителя губернатора Сергея Бодрякова.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Большая часть снарядов найдена в Ростове-на-Дону, Аксайском, Дубовском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах.

«При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо обозначить опасное место подручными средствами и незамедлительно сообщить об опасной находке; запрещается поднимать, передвигать, разбирать, а тем более класть в костер любые боеприпасы и незнакомые вам предметы»,— отметили в ведомстве.

Телефон для вызова спасательных служб – 112.

Наталья Белоштейн