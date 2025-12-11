В Ростове построят Храм Воздвижения Креста на месте трагедии Boeing

На территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону планируют построить храм в честь Воздвижения Креста Господня на месте авиакатастрофы 2016 года, в которой погибли 62 человека. Об этом сообщил «Блокнот» со ссылкой на руководителя региональной Корпорации развития Михаила Тихонова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Тихонова, храм станет частью комплексной застройки территории старого аэропорта. Завершение всех работ запланировано на 2040 год, при этом строительство ведется с опережением графика.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 19 марта 2016 года авиалайнер Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai разбился при повторном заходе на посадку. На борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа — все погибли. По данным официального расследования, трагедия произошла из-за серии ошибок пилотов в сложных погодных условиях.

Валентина Любашенко