На Дону УФСБ задержан иностранный финансист террористов

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали выходца одной из стран Центральной Азии, финансировавшего террористов. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники выяснили, что 40-летний гражданин другой страны, который провел долгое время в России, перевел деньги на карту, которую использовали террористы запрещенного в России общества.

Иностранец задержан. Банковскую карту, с которой отправлен перевод террористическому обществу, обнаружили в его доме. Среди личных вещей фигуранта найдена и экстремистская литература. Следствие продолжается.

Наталья Белоштейн