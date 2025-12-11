На Волго-Донском канале завершилась навигация 2025 года

Волго-Донской судоходный канал завершил навигацию 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

За время судоходства по водному пути прошло более 3 тыс. судов, которые выполнили почти 40 тыс. шлюзований. Общий объем перевезенных грузов составил свыше 4,5 млн т, из них почти 2 млн т пришлось на нефтепродукты. По каналу также было перевезено 8,5 тыс. пассажиров.

Основной канал участка протяженностью 101 км включает 96 гидротехнических объектов: 13 судоходных шлюзов, 22 судоходных канала, 3 насосные станции, 3 плотины, 17 дамб, 2 аварийно-ремонтных заграждения, 2 паромные переправы, 6 остановочных пунктов и другие объекты. На балансе администрации канала числится 104 единицы флота, из которых в исправном техническом состоянии находятся 99 судов.

Константин Соловьев