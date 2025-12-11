Главные новости к утру 11 декабря

За три часа силы ПВО сбили вблизи Москвы 31 беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин.

В Воронежской области в результате налета БПЛА загорелся промышленный объект.

Ограничения на прием и отправку самолетов действовали в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Иваново, Тамбова, Ярославля и Калуги.

Президент США Дональд Трамп в «довольно жестких формулировках» обсудил урегулирование российско-украинского конфликта с лидерами «евротройки».

США представили Европе план возвращения России в мировую экономику, пишет The Wall Street Journal.

Власти Украины передали администрации президента США ответ на последний вариант мирного плана, узнало Axios.

США вблизи границы с Венесуэлой захватили перевозивший нефть танкер.

В Боливии задержан экс-президент страны Луис Арсе.