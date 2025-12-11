После налета БПЛА в Воронежской области загорелся промышленный объект
Силы ПВО уничтожили как минимум три беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков начался пожар на одном из промышленных объектов на юге региона, добавил он.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы находятся на местах»,— написал господин Гусев в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал о непосредственной угрозе атаки БПЛА в Воронеже и Бутурлиновском районе области.