После налета БПЛА в Воронежской области загорелся промышленный объект

Силы ПВО уничтожили как минимум три беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков начался пожар на одном из промышленных объектов на юге региона, добавил он.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы находятся на местах»,— написал господин Гусев в Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщал о непосредственной угрозе атаки БПЛА в Воронеже и Бутурлиновском районе области.