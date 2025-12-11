Генпрокурор США: арестованный танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана

ФБР, Служба расследований министерства внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Пентагона перехватили танкер вблизи берегов Венесуэлы, сообщила генпрокурор Соединенных Штатов Памела Бонди. Она уточнила, что судно перевозило подсанкционную сырую нефть из Венесуэлы и Ирана.

Фото: Attorney General / Handout. / Reuters

«В течение нескольких лет танкер подвергался санкциям со стороны Соединенных Штатов из-за его причастности к незаконной сети транспортировки нефти, поддерживающей иностранные террористические организации»,— написала госпожа Бонди в соцсети X.

Генпрокурор добавила, что захват танкера «проведен безопасно». Расследование, направленное на предотвращение транспортировки нефти, подпадающей под санкции, продолжается. Ранее факт захвата судна подтвердил журналистам президент США Дональд Трамп.

The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что судно шло с венесуэльской нефтью на Кубу. По данным Bloomberg, нефть поставляла венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA, которая имеет лицензию США на сотрудничество, в том числе с Chevron.

Эрнест Филипповский