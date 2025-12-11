Axios: Украина передала США свою версию мирного плана

Власти Украины передали администрации президента США ответ на последний вариант мирного плана, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«В среду Украина передала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США»,— написал господин Равид в соцсети Х.

Как уточняет Bloomberg, Киев передал в Вашингтон переработанную версию мирного плана, который ранее предложили США. Агентство также пишет, что европейские союзники Украины работают над тремя документами, один из которых коснется общего видения условий завершения конфликта, второй — гарантий безопасности Киева, а третий — вопросов восстановления Украины.