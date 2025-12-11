WSJ: США представили Европе план возвращения России в мировую экономику

Администрация президента США направила европейским партнерам предложения по Украине, включающие возвращение России в мировую экономику и восстановление поставок энергоносителей в Западную Европу после урегулирования конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, предложения изложены в одностраничных приложениях к текущим версиям мирного плана США. В них описано привлечение около $200 млрд замороженных российских активов для проектов на Украине — например, строительства крупного центра обработки данных, работающего от энергии атомной станции, контролируемой Россией.

Другой документ содержит общее видение возвращения России в мировую экономику. Предполагается, что американские компании будут инвестировать в стратегические отрасли России, включая добычу редкоземельных металлов и нефтедобычу в Арктике, а также помогут восстановить поставки российских энергоносителей в Европу.

Предложения вызвали дискуссию между США и их европейскими союзниками. Один из европейских чиновников сравнил планы с идеей Дональда Трампа построить «комплекс в стиле Ривьеры» в Газе.

Европейские страны хотят использовать замороженные российские активы для прямого кредитования Украины, чтобы страна могла финансировать оборону и государственные расходы.