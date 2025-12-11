Трамп заявил о «жестком» разговоре с лидерами «евротройки» по теме Украины

Президент США Дональд Трамп обсудил урегулирование российско-украинского конфликта с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером. По его словам, беседа проходила в «довольно жестких формулировках».

«Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. И посмотрим, что будет. Мы ждем ответов, прежде чем мы сможем продвинуться вперед»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Он добавил, что у сторон возник «небольшой спор о людях».

Президент США также сообщил, что европейские лидеры предложили провести встречу по поводу урегулирования конфликта в Европе в ближайшие дни. Он уточнил, что американская сторона будет присутствовать на переговорах.