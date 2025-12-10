В Боливии задержан экс-президент Луис Арсе

Полиция Боливии задержала в Ла-Пасе бывшего президента страны Луиса Альберто Арсе Катакору, сообщает El Deber. Его арестовали по делу о коррупции.

Экс-глава администрации президента Мария Нела Прада назвала задержание похищением. Она осудила действия силовиков и призвала международное сообщество обратить внимание на ситуацию.

Как уточнила полиция, Луиса Арсе доставили в офис отдела по борьбе с преступностью (FELCC) для дачи показаний. Экс-президент не оказывал сопротивления и вел себя спокойно.

Дело связано с коррупцией в Фонде поддержки коренного населения. По версии следователей, крупные суммы денег, предназначенные для социальных проектов, похитили правительственные чиновники, которые работали при президенте Луисе Арсе.

Господин Арсе занимал должность президента Боливии с ноября 2020 года. Срок его полномочий истек 8 ноября 2025-го.