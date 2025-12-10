Главные новости за 10 декабря. Кавказ

На Ставрополье в 2025 году туристический налог принес краю около 562 млн руб., что немного больше поступлений от курортного сбора годом ранее. По данным регионального управления ФНС, эту сумму обеспечили, прежде всего, города Кавказских Минеральных Вод, где сосредоточены основные санаторно-курортные мощности и загрузка средств размещения в высокий сезон.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил субсидиарную ответственность Северной Осетии-Алании по долгам обанкротившегося ГУАТП «Дигорское» в размере 12,4 млн руб. Кассационные жалобы министерств госимущества и финансов республики остались без удовлетворения.

Ленинский районный суд Ставрополя наложил арест на автомобили и недвижимость бывшего помощника губернатора края Дмитрия Донецкого и его соучастников. Общая стоимость имущества превысила 21 млн руб. Следователи обвиняют Дмитрия Донецкого в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

На строительство двух крупных объектов зеленой энергетики в Дагестане направят более 58 млрд руб. В 2026 году планируется запуск Новолакской ВЭС и Дербентской СЭС. Их мощности составят 300 МВт и 102 МВт соответственно.

«Россети Северный Кавказ» направят около 300 млн руб. на первый этап электроснабжения Каспийского прибрежного кластера в Дагестане в 2026 году. Компания выбирает подрядчика для проектно-изыскательских работ.

Жители юга России и Северного Кавказа в 2025 году заметно активнее стали использовать аккредитивы для защиты крупных сделок. За январь–ноябрь в двух округах через такие схемы прошло 88,5 млрд руб. почти по 17 тыс. договоров, число операций выросло на 36% к аналогичному периоду 2024 года, тогда как в среднем по стране рост составил 17%.