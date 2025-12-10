Ставрополье увеличило сбор туристического налога до 562 млн рублей в 2025 году

На Ставрополье в 2025 году туристический налог принес краю около 562 млн руб., что немного больше поступлений от курортного сбора годом ранее. По данным регионального управления ФНС, эту сумму обеспечили прежде всего города Кавказских Минеральных Вод, где сосредоточены основные санаторно-курортные мощности и загрузка средств размещения в высокий сезон, сообщила на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Федеральный закон, который вступил в силу с 1 января 2025 года, завершил эксперимент с курортным сбором и ввел вместо него туристический налог по всей стране. Раньше платили сами отдыхающие, проживавшие в отеле или санатории более суток, а ставка в городах-курортах Ставрополья достигала 100 руб. в сутки с человека. Теперь налог рассчитывается как процент от стоимости размещения и ложится на организации и предпринимателей, которые оказывают услуги по проживанию, — от крупных санаториев Кисловодска и Пятигорска до небольших гостиниц и гостевых домов в других районах края.

Переход к новой системе стал возможен благодаря опыту эксперимента с курортным сбором, который на Кавказских Минеральных Водах действовал с 2018 года и позволил собрать более 2 млрд руб. Эти деньги направляли на благоустройство курортных территорий: ремонт набережных, общественных пространств, парков и инфраструктуры для туристов. С 2025 года география платежа расширилась: если раньше участвовали в основном города-курорты, то сейчас туристический налог приняли уже не менее двух десятков муниципалитетов, а в отдельных округах, например Предгорном, заранее прописали поэтапный рост ставки с 1% до 5% к 2029 году.

Промежуточная динамика сбора показывает, что итоговые 562 млн руб. по году сложились из уверенного роста поступлений в течение сезона. За первый квартал 2025 года край получил порядка 121–126 млн руб. турналога, а к маю сумма превысила 120 млн руб., после чего в первом полугодии доходы достигли почти 310 млн руб. К осени турналог за девять месяцев превысил 540 млн руб., что примерно на 40 млн руб. больше аналогичного показателя курортного сбора за тот же период прошлого года, и к концу года, по оценке налоговой службы, сбор приблизился к обозначенным 562 млн руб.

Для муниципалитетов туристический налог остается целевым ресурсом, который власти позиционируют как инструмент развития туристической инфраструктуры. Чиновники подчеркивают, что расширение перечня плательщиков и территорий должно дать эффект в виде большего объема средств на благоустройство, но одновременно требует от бизнеса соблюдения формальных требований, включая классификацию средств размещения. На фоне сохраняющегося туристического потока в Кавминводы и планов расширения турналога на новые города региональные власти рассчитывают удержать или увеличить объем поступлений в 2026 году, а те, кто работает на рынке размещения, — адаптироваться к новой налоговой нагрузке без снижения привлекательности курортов для отдыхающих.

Станислав Маслаков