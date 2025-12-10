«Россети» выделят 300 млн рублей на энергетику Каспийского кластера в 2026 году

«Россети Северный Кавказ» направят около 300 млн руб. на первый этап электроснабжения Каспийского прибрежного кластера в Дагестане в 2026 году. Замдиректора департамента перспективного развития и технологического присоединения Сергей Брем объявил об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС Кавказ 9 декабря. Компания сейчас выбирает подрядчика для проектно-изыскательских работ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект растянется до 2036 года. В 2027 году построят подстанцию 110 кВ мощностью 40 МВА и две воздушные линии 110 кВ длиной 25 км. К 2036 году появятся линии «Махачкала — Кластер» на 85 км и «Дербент — Кластер» на 18 км. В 2025 году «Россети» заключили договор технологического присоединения с «Кавказ.РФ».

Кластер создают в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». Резиденты ОЭЗ заключили 16 соглашений по 18 проектам на 60 млрд руб. инвестиций. Они уже вложили 215 млн руб. в курортные объекты. АО «СФЕРА ГРУПП» строит девять лотов на 2000 номеров: две пятизвездочные гостиницы на 220 и 550 номеров, три четырехзвездочные, велнес-центр, санаторий и трехзвездочные отели.

«Кавказ.РФ» ведет строительство многофункционального центра площадью 7,5 тыс. кв. м за 1,23 млрд руб. Подрядчик — ООО СМК «Жильё». Центр включит ресторан на 84 места, кафе на 100 мест, магазины, аптеку, медпункт, полицию и спасателей. Рабочая документация готова к марту 2026 года, стройка — до августа 2027-го, ввод — в сентябре 2027-го. Главгосэкспертиза одобрила центр и транспортную инфраструктуру.

Для транспортной доступности построят четыре участка дорог. Три получили положительное заключение экспертизы, по четвертому решат скоро. «Кавказ.РФ» также прорабатывает магистральный коллектор для снижения загрязнения Каспия и яхтенную марину. Первые резиденты выйдут на стройку в 2026 году, пользуясь господдержкой по постановлению №141.

Станислав Маслаков