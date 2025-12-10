Власти Северной Осетии выплатят 12 млн рублей за банкротство ГУАТП «Дигорское»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил субсидиарную ответственность Северной Осетии-Алании по долгам обанкротившегося ГУАТП «Дигорское» в размере 12,4 млн руб. Кассационные жалобы министерств госимущества и финансов республики остались без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение принято в рамках производства по банкротству транспортного предприятия. ГУАТП Дигорское признали несостоятельным 21 января 2022 года с общей задолженностью свыше 10 млн руб. Основную часть обязательств — 10,2 млн руб. — составляют долги перед налоговой службой.

Конкурсный управляющий потребовал привлечь республику как собственника к ответственности по денежным обязательствам должника. Региональное министерство госимущества обжаловало требование, ссылаясь на устав предприятия, который исключает ответственность государства.

Суд установил недобросовестное бездействие властей региона. С 2016 по 2018 год республика получала отчёты о неудовлетворительном финансовом состоянии компании, включая данные об отрицательной стоимости чистых активов за 2016-й и 2017 годы.

Власти должны были подать заявление о банкротстве не позднее 30 июля 2017 года и 30 июля 2018 года соответственно, но не сделали этого. Бездействие привело к росту кредиторской задолженности.

Размер невозмещенных должнику выпадающих доходов за период с 2018 по 2020 год составил 12,4 млн руб. В мае 2020-го предприятию предоставили финансовую помощь в размере 2,6 млн руб. для восстановления платёжеспособности, однако средств оказалось недостаточно.

ФССП по региону в рамках исполнительного производства изъяла у должника ликвидное имущество, переданное собственником. Движимое имущество приобрело другое предприятие собственника — АО АК-1210. При этом республика не предприняла мер по обеспечению должника другими средствами для продолжения деятельности.

По данным инвентаризации от 27 октября 2022 года, активов должника недостаточно для расчетов со всеми кредиторами. Остаточная стоимость имущества, находящегося в ведении предприятия, составила ноль рублей.

Тат Гаспарян