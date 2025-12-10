Жители Юга и СКФО защитили аккредитивом 88,5 млрд рублей

Жители юга России и Северного Кавказа в 2025 году заметно активнее стали использовать аккредитивы для защиты крупных сделок. За январь–ноябрь в двух округах через такие схемы прошло 88,5 млрд руб. почти по 17 тыс. договоров, число операций выросло на 36% к аналогичному периоду 2024 года, тогда как в среднем по стране рост составил 17%, сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка. Банки объясняют это ростом среднего чека, недоверием к наличным и стремлением зафиксировать прозрачные условия передачи денег на фоне нестабильной экономической повестки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Главный драйвер — рынок жилья, где высока доля сделок с новостройками и вторичным фондом, в том числе в рамках льготной ипотеки. При этом все заметнее роль бытового сектора и малого бизнеса, который через аккредитивы оформляет покупку транспорта, оборудования и долей в компаниях. За пределами недвижимости южане чаще всего используют этот инструмент при покупке автомобиля, сохранении инвестиций и сделках с долями бизнеса, включая премиальные товары вроде дорогих велосипедов.

Во втором полугодии 2025 года усилился тренд на использование аккредитивов при расчетах за ремонт и отделку, а самым редким сценарием остается раздел имущества по брачным договорам: им воспользовались 23 семьи. Аккредитив предполагает резервирование суммы на специальном счете с переводом продавцу только после выполнения условий сделки и подтверждения документов, например регистрации перехода права собственности или подписания актов. Аналитики ожидают, что в декабре и в 2026 году быстрее всего будут расти сегменты авто, обучения и долгосрочных услуг, где высок и чек, и недоверие к контрагентам.

Аккредитив — это форма безналичных расчетов, при которой банк выступает гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом. Гарантия проведения расчетов, особенно актуальна в случаях, когда стороны мало знакомы друг с другом, проживают в разных городах или странах.

Станислав Маслаков