Власти Екатеринбурга озвучили планы по обновлению улицы Вайнера

На сессии «Паспортизация фасадов зданий города Екатеринбурга» строительного форума 100+ TechnoBuild власти города озвучили планы по обновлению пешеходной улицы Вайнера, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заместитель директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Черноскутов сообщил, что на первом этапе планируется обновить фасады зданий на участке от улицы Малышева до проспекта Ленина. В порядок также приведут девять объектов культурного наследия (ОКН). С собственниками зданий проведут разъяснительную работу.

Кроме того, в единой стилистике будут созданы элементы навигации, дизайн которых разработал департамент вместе с сообществом «Дизайн-код Екатеринбурга». Например, на зданиях, построенных после 1955 года и не имеющих статуса ОКН, рекомендовано устанавливать бело-синие большие, малые, а также компактные таблички. На зданиях до 1955 года и ОКН разработаны два варианта указателей прямоугольной и квадратной формы в черном цвете.

Господин Черноскутов также рассказал о размещении медиаэкранов, в частности, на проспекте Ленина. Они перекрывают архитектурный облик здания и создают визуальный шум, но, по его словам, мэрия ведет работу по исключению возможности их установки, а также крупных вывесок на крышах. Сейчас все полномочия по размещению такой рекламы находятся у Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Планы по обновлению улицы Вайнера были озвучены в 2020 году. Архитекторами было представлено четыре разных по уровню проработки и специфике концепции реконструкции центральной пешеходной улицы города. Концепции были размещены на официальном портале Екатеринбурга. Голосование проходило в 2021 году — победил проект «Открытого консорциума». В апреле 2022 года власти отложили реконструкцию улицы: в администрации заявили, что проект «завис» на стадии формирования концепции и подготовки проектно-сметной документации. В августе 2025 года глава Свердловской области Денис Паслер поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову благоустроить улицу Вайнера и призвал местный бизнес принять участие в ее обновлении.

Ирина Пичурина