Главные новости к утру 10 декабря

Европа считает, что России, США и Украине могут потребоваться «недели или месяцы», чтобы разрешить противоречия по поводу ключевых пунктов мирного плана, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой источники.

Крупнейшие в России продуктовые ритейлеры начали снижать количество новых магазинов. В январе—сентябре 2025 года сети открыли около 5,3 тыс. торговых объектов — это на 30% меньше год к году. Розничные компании вынуждены заняться оптимизацией из-за снижения покупательской активности.

Нарастающий негатив вокруг скандалов при сделках со вторичным жильем вынуждает участников рынка ускоренно искать решение проблемы. Российский союз участников рынка недвижимости предлагает Госдуме подключить МВД к сделкам, имеющим признаки мошенничества.

За три квартала 2025 года из десяти крупнейших сегментов нового бизнеса в лизинге сразу девять показали снижение. Вырос только авиасектор. Больше всего потерял новый бизнес в сегменте грузовиков — более 0,5 трлн руб. к январю—сентябрю 2024 года.

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать остановку в местах, где машина мешает другим участникам движения или пешеходам. Запрещающего знака или разметки в этом случае может и не быть. Нарушителям грозит штраф в 3 тыс. руб. по ч. 4 ст. 12.19 КоАП. Фиксация состава происходит пока в одной локации — на дублере проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг в районе Хорошево-Мневники.

С начала 2025 года администрация США аннулировала 85 тыс. американских виз всех категорий. По данным Госдепартамента, около половины аннулирований в прошлом году были связаны с правонарушениями: вождением в нетрезвом виде, нападениями и кражами. Причины для второй половины отзывов виз не раскрываются.

По данным ООН, почти 200 тыс. человек покинули свои дома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за эскалации боевых действий. Это произошло после наступления поддерживаемой Руандой повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) на приграничный город Увира.