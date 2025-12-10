Ритейлеры теряют покупателей

Крупнейшие в России продуктовые ритейлеры начали снижать количество новых магазинов. Так, в январе—сентябре 2025 года сети открыли около 5,3 тыс. торговых объектов — это на 30% меньше год к году. Розничные компании вынуждены заняться оптимизацией из-за снижения покупательской активности. В такой ситуации активно развивать новые магазины становится убыточно.

В условиях высокого давления на маржинальность бизнеса продуктовые сети в 2025 году активно работают над повышением эффективности, в том числе сокращая число торговых объектов и средней площади новых магазинов, говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании Infoline.

В январе—сентябре крупнейшие в России торговые сети в целом открыли около 5,3 тыс. торговых объектов, что на 30% меньше год к году.

Общий объем прироста площадей у сетей, входящих в топ-200, за этот период сократился почти на 10% год к году. Это рекордный показатель за последние несколько лет, отмечают аналитики.

За девять месяцев текущего года заметнее всего снизилась динамика открытия новых торговых площадей у «Красного & Белого» — на 73,3%, до 53,7 тыс. кв. м, «Ярче» — на 39,98%, до 30,88 тыс. кв. м, и «Магнита» — на 23,83%, до 341,33 тыс. кв. м (см. подробнее таблицу).

Динамика прироста торговых площадей у крупных FMCG-сетей России
Компания Прирост торговой площади за январь—сентябрь 2025 года (тыс. кв. м) Динамика, % год к году Х5 654,09 25,57 «Магнит» 341,33 -23,83 «Монетка» 181,22 54,55 «Лента» 54,42 720,93 Fix Price 79,93 -18,04 «Красное & Белое» 53,72 -73,26 «Доброцен» 53,15 525 «Находка» 47,39 235,61 «Гулливер», «Победа», «Народный амбар» 39,9 49,64 «Ярче» 30,88 -39,98 «Верный» 27,59 47,06
Источник: Infoline.

Замедление прироста торговых площадей обусловлено общими экономическими вызовами — высокими процентными ставками, ростом стоимости строительства и оснащения магазинов, дефицитом квалифицированных кадров, а также изменением модели потребления, считает председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Из-за того, что потребители стали заметно экономить, у большинства продуктов ритейлеров прослеживается очень слабая динамика трафика, подчеркивает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это увеличивает сроки окупаемости новых торговых объектов, поясняет он.

В этой связи крупнейшие игроки начинают развивать более компактные магазины, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Так, за январь—июль 2025 года средняя торговая площадь продуктовых сетей сократилась на 0,7%, до 312 кв. м (см. “Ъ” от 16 сентября).

По оценкам АКОРТ, число небольших магазинов площадью 100–200 кв. м за последний год выросло примерно на 15%.

В жилых кварталах не всегда есть крупные площади, а аренда дорожает, поэтому сетям удобнее развивать магазины формата «у дома». Часть этого роста обеспечивается через франчайзинг, подчеркивает господин Богданов. В X5 (сети «Чижик», «Пятерочка», «Перекресток») также отмечают сокращение площадей торговых залов продуктовых магазинов и связывают его с развитием омниканальных продаж: покупатель больше не закупается впрок. Из-за этого снижается популярность крупноформатных магазинов.

В таких условиях торговым сетям приходится закрывать или переформатировать менее прибыльные объекты и концентрироваться на форматах с устойчивой экономикой, подчеркивает Станислав Богданов. Например, ритейлеры все более заинтересованы в развитии жестких и мягких дискаунтеров, популярных у потребителей. Такие сети становятся лидерами по приросту торговых площадей, отмечают в Infoline. За девять месяцев 2025 года прирост площадей сети дискаунтеров «Находка» увеличился в 3,4 раза год к году, до 47,4 тыс. кв. м, сети «Доброцена» — в 6,3 раза, до 53,2 тыс. кв. м, а сетей «Победа» и «Народный амбар» — совокупно на 47,6%, до 39,4 тыс. кв. м.

Сейчас рынок ритейла в целом проходит трансформационный период, связанный с адаптацией к омниканальным продажам, подчеркивает партнер NF Group Марина Малахатько. Ритейлеры либо сокращают размеры площадей, либо меняют подходы к развитию розничных магазинов. Например, сеть «Вкусвилл» продолжает закрывать часть своих магазинов в рамках смены стратегии и фокуса на развитие онлайн-продаж (см. “Ъ” от 30 апреля).

В 2026 году инвестиционная активность крупнейших продуктовых сетей и темпы развития новых торговых объектов несколько вырастут, считает господин Бурмистров. Это связано с низкой базой января—марта текущего года, когда некоторые сети, например сеть гипермаркетов Selgros, полностью прекратили свою работу, отмечает он. Однако органическое развитие сетей больше не сможет поддерживать прежние темпы роста, из-за чего основной прирост будет обеспечиваться за счет сделок по слиянию и поглощению и развития франчайзинговых проектов, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Алина Мигачёва