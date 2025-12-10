В Москве камеры с помощью ИИ начали выявлять новый вид нарушений

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать остановку в местах, где машина мешает другим участникам движения (например, блокирует выезд с парковки) или пешеходам. Запрещающего знака или разметки в этом случае может и не быть. Нарушителям грозит штраф в 3 тыс. руб. по ч. 4 ст. 12.19 КоАП. Фиксация состава происходит пока в одной локации — на дублере проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщили “Ъ” в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В распознавании нарушения, описанного в п. 12.4 ПДД, участвует многоступенчатая система, разработанная ЦОДД и ГИБДД. Такая система, поясняют в ЦОДД, исключает необоснованное наказание водителей, совершивших вынужденную остановку (например, из-за поломки). Выявление нарушения происходит в несколько этапов. На первом этапе ИИ анализирует поток данных с камер, выявляя автомобили с признаками нарушений, при этом оценивается длительность и контекст остановки. Затем материалы в ручном режиме оценивает сотрудник ЦОДД, проверяя, что остановка не была вынужденной. На третьем этапе материалы передаются в ГИБДД для еще одной проверки и вынесения постановления.

«На всех этапах действует принцип презумпции невиновности,— обращают внимание в ЦОДД.— Если контекст остановки неоднозначен, у специалистов возникают малейшие сомнения в умышленности нарушения или наличии уважительной причины — материалы не передаются на рассмотрение». «Продолжаем улучшать условия движения на дорогах города, чтобы поездки становились комфортнее и безопаснее для всех»,— комментирует нововведение заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Всего в Москве 3,8 тыс. дорожных камер, фиксирующих 66 составов нарушений.

Ранее в ЦОДД заявили о планах установить вдоль дорог 140 новых информационных табло, на которые будут выводить данные об изменении погоды, информацию о свободных парковках и альтернативных маршрутах проезда.

Иван Буранов