WSJ: Европа считает, что для согласования мирного плана по Украине нужны месяцы

Европа считает, что России, США и Украине могут потребоваться «недели или месяцы», чтобы разрешить противоречия по поводу ключевых пунктов мирного плана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой источники.

По словам американских собеседников издания, спорными на переговорах остаются три пункта: какие территории должны перейти под контроль России, возможность вступления Украины в НАТО в будущем и механизм использования замороженных российских активов для восстановления Украины. В последней редакции плана, обсуждаемой сторонами, было исключено прямое положение, запрещающее Киеву вступать в альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет готов передать США обновленный украинский мирный план 10 декабря.

9 декабря Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация американского лидера Дональда Трампа давит на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на условия американского мирного плана. Американская сторона, по информации Axios, давление отрицает.