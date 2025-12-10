Лизинг тормозит фуры

За три квартала 2025 года из десяти крупнейших сегментов нового бизнеса в лизинге сразу девять показали существенное снижение. Вырос только авиасектор — и тот, по мнению экспертов, лишь благодаря низкой базе прошлого года. Больше всего потерял новый бизнес в сегменте грузовиков — более 0,5 трлн руб. к январю—сентябрю 2024 года. Эксперты полагают, что восстановительный рост возможен в следующем году лишь при снижении ключевой ставки до 12–14% и возобновлении масштабных строек.

Объем нового бизнеса лизинговых компаний за девять месяцев 2025 года сократился год к году на 47,7%, до 1,38 трлн руб., следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА». Девять из десяти крупнейших сегментов показали отрицательную динамику, наибольшую в деньгах — в нише грузовых автомобилей (минус 513 млрд руб., или 67%, относительно прошлого года). Причина, как поясняют эксперты агентства,— снижение платежеспособности и спроса со стороны клиентской базы на фоне структурного кризиса в логистике, начавшегося в 2024 году. Стремительное падение объема нового бизнеса в сегменте грузовиков, отмечают в «Эксперт РА», привело к снижению доли автолизинга в общем объеме рынка с 49% до 47%.

Часть собеседников “Ъ” полагает, что негативную динамику в сегменте ускорил уход большинства лизингодателей от околонулевых авансов.

Впрочем, другие уверены, что более значимое влияние оказывает все еще высокая ключевая ставка. «Жесткая денежно-кредитная политика в 2025 году вызвала заметное охлаждение лизингового рынка и сохранила стоимость заемных средств на исторически высоком уровне»,— подтверждает первый замгендиректора ЛК «Европлан» Илья Ноготков. В сегменте грузоперевозок, соглашается с «Эксперт РА» топ-менеджер, ситуацию усугубил отраслевой кризис, связанный с ростом конкуренции среди перевозчиков и снижением тарифов.

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев напоминает, что в целом продажи новых грузовых автомобилей в России продолжают стремительное падение, а рынок возвращается к уровням 2022 года. По данным регистраций, говорит он, за январь—сентябрь реализовано 43,35 тыс. грузовиков — на 54% меньше, чем годом ранее. Гендиректор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин добавляет, что клиенты переходят на покупку грузовиков с пробегом, в том числе из стоков лизинговых компаний, что, в частности, привело к изменениям в структуре лизинговых контрактов. Восстановление грузового сегмента может начаться по мере постепенного снижения ключевой ставки ЦБ, считает господин Ноготков.

Сегмент железнодорожной техники в объеме нового бизнеса в январе—сентябре просел на 275 млрд руб., или на 56,5%, что авторы исследования связывают со снижением спроса на полувагоны из-за падения объемов грузоперевозок. Погрузка на сети ОАО РЖД в январе—сентябре сократилась на 6,7%, до 830,2 млн тонн, закупки новых вагонов, по данным союза «Объединение вагоностроителей», упали на 23%, до 41,5 тыс. единиц. Управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency Александр Поликарпов согласен с оценкой тренда: рынок сокращается, что во многом связано со снижением выпуска вагонов в текущем году по отношению к рекордному предыдущему. Он не ожидает улучшения в четвертом квартале: снижение ключевой ставки пока небольшое и не окажет существенного позитивного влияние на спрос. «Кроме того, остается открытым вопрос низкой грузовой базы и профицита вагонов,— отмечает господин Поликарпов.— В начале 2026 года улучшение также маловероятно, но на фоне уже снижающейся базы 2025 года возможно техническое улучшение показателей».

Сегмент строительной техники в объеме нового бизнеса снизился на 148 млрд руб., или на 46,7%, до 170 млрд руб., что эксперты агентства объясняют общим замедлением темпов текущего строительства, в том числе крупных инфраструктурных проектов. Легковой сегмент сократился на 116 млрд руб., или на 24,9%, до 351 млрд руб. По сельхозтехнике и автобусам, троллейбусам снижение составило по 24 млрд руб.— на 26,5%, до 66 млрд руб., и на 35,2%, до 44 млрд руб.

Единственный сегмент из топ-10 по объемам нового бизнеса, показавший положительную динамику,— авиационный транспорт. За девять месяцев показатели выросли на 14 млрд руб., или на 56,9%, до 39 млрд руб. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Зоя Советкина объясняет рост низкой базой прошлого года. «Само по себе значение в 39 млрд руб. для авиасегмента — это очень мало»,— уточняет она.

В случае возможного снижения ключевой ставки ЦБ до 12–14%, полагает Артем Алешкин, в 2026 году можно ожидать прирост рынка лизинга на 20–25%. «Чтобы отрасль снова росла, нужны масштабные стройки и инфраструктурные проекты,— добавляет господин Корнев.— Пока же перевозчикам хватает техники, которая уже находится в эксплуатации».

Наталия Мирошниченко, Наталья Скорлыгина