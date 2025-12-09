Главные новости за 9 декабря. Кавказ

Спрос на размещение в туристических объектах Кавказских Минеральных Вод на новогодние праздники превысил прошлогодний уровень более чем на 20%. Эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах сообщила об этом на пресс-конференции, посвященной зимнему туристическому сезону.

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин сообщил о самой крупной взятке в регионе за 2025 год. Ее размер превысил 11 млн руб., рассказал он в интервью «АиФ Северный Кавказ». Несколько должностных лиц получили эти деньги незаконно.

За четыре года на исполнение наказов избирателей направлено более 13 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба думы Ставропольского края. За это время выполнено 324 наказа или 70 %.

Северо-Кавказстат опубликовал свежие данные за январь-октябрь 2025 года. Оборот розничной торговли в Ставропольском крае достиг 817,3 млрд рублей. Это на 4,7% превышает показатель за аналогичный период 2024 года в сопоставимых ценах.

Администрация Ставрополя опубликовала постановление о средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на IV квартал 2025 года. Глава города Иван Ульянченко подписал документ, который устанавливает цену в 103 933,36 руб. Эта величина выросла по сравнению с концом 2024 года, когда показатель составлял 93 103 руб., то есть прибавка достигла 10 830 руб. или 11,6%.

В Северной Осетии в 2026 году запустят завод по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Одна производственная линия переработает 100 тыс. т мусора ежегодно. Министр ЖКХ, топлива и энергетики Тимур Караев сообщил об этом на пресс-конференции в ТАСС-Кавказ.