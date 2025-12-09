На Ставрополье вырос оборот у розницы и сократился у общепита

Северо-Кавказстат опубликовал свежие данные за январь-октябрь 2025 года. Оборот розничной торговли в Ставропольском крае достиг 817,3 млрд рублей. Это на 4,7% превышает показатель за аналогичный период 2024 года в сопоставимых ценах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Торговые организации и предприниматели вне рынков обеспечили 91,1% оборота. Рынки и ярмарки добавили 8,9%. Ставропольцы выделили 54,6% расходов на непродовольственные товары. Продукты питания заняли 45,4%. Такой перевес непродовольственных товаров держится весь год. За девять месяцев их доля составила 54,5%, а оборот розницы вырос до 728,8 млрд руб. — плюс 4,2%. За восемь месяцев непродовольственные товары прибавили 5,4% и достигли 349,2 млрд руб.

Общепит показал обратную динамику. Оборот составил 58 млрд руб. — минус 5% к 2024 году. Тренд начался раньше. За семь месяцев спад достиг 5,4% при 38,4 млрд руб. За девять месяцев общепит упал на 4,8% до 51,4 млрд руб. Эксперты связывают снижение с изменением привычек жителей. Люди экономят на кафе и ресторанах из-за инфляции. Предпочитают готовить дома и покупать товары в магазинах.

Рост розницы эксперты объясняют инфляцией и сдвигом трат. Непродовольственные товары дорожают быстрее продуктов. За девять месяцев продукты выросли на 2%, непродовольственные — на 6%. Рынки и ярмарки теряют долю: с 8,4% за девять месяцев до 8,9% за десять. Туризм в крае развивается, но не спасает общепит. Гости тратят меньше в заведениях.

Северо-Кавказстат фиксирует стабильный рост розницы весь год. В январе она прибавила 5,2% до 74,7 млрд рублей. За восемь месяцев — плюс 3,8% до 643,4 млрд руб. Общепит падает с лета: минус 5% за август. Жители Ставрополья адаптируются к ценам. Они покупают больше в магазинах и реже ходят в кафе. Это отражает общероссийские тенденции в регионах с развивающейся торговлей.

Станислав Маслаков