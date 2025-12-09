Власти Ставрополя утвердили цену квадрата жилья в 103 933 рубля

Администрация Ставрополя опубликовала постановление о средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на IV квартал 2025 года. Глава города Иван Ульянченко подписал документ, который устанавливает цену в 103 933,36 руб. Эта величина выросла по сравнению с концом 2024 года, когда показатель составлял 93 103 руб., то есть прибавка достигла 10 830 руб. или 11,6%.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Решение опирается на федеральное законодательство и утвержденную ранее методику расчета. Цена распространяется на правоотношения с 1 октября 2025 года, хотя документ официально вступит в силу после публикации на правовом портале администрации. Аналитики связывают рост с удорожанием строительства и проектного финансирования. В ноябре 2025 года средняя цена квадрата в новостройках Ставрополя достигла 107 900 руб., что на 11% выше ноября 2024 года. С начала года цены в новостройках подскочили на 4%, с 100 900 руб. до текущих отметок.

Рынок вторичного жилья тоже оживает. Спрос на вторичку в Ставрополе вырос на 12% в октябре 2025 года из-за сезонного оживления и снижения ипотечных ставок. Просмотры объявлений увеличились на 5% с начала года, а цена квадрата на вторичке приблизилась к 100 тыс. руб. В III квартале цена уже фиксировалась на уровне 102 284 рублей, что сделало однокомнатную квартиру в 40 квадратов дороже 4,1 млн руб.

В Ставропольском крае нормативная цена на IV квартал 2025 года составила 97 800 руб., на 5% выше аналогичного периода 2024 года. Ставрополь опережает среднекраевой показатель, но уступает Кисловодску, где квадрат на вторичке превышает 180 тыс. руб. На Кавказских Минеральных Водах цена квадрата взлетела до 200 тыс. руб. из-за высокого спроса на курортную недвижимость.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост. Себестоимость стройматериалов и ипотеки толкает цены вверх по всей России. В Ставрополе предложения на вторичке сократились вдвое, но сделки без ипотеки растут. Горожане отмечают, что такие нормативы влияют на расчеты субсидий и налогов. Рост на 11,6% за год усиливает давление на покупателей в условиях инфляции.

Станислав Маслаков