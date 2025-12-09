В Северной Осетии в 2026 году запустят завод по переработке мусора

В Северной Осетии в 2026 году запустят завод по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Одна производственная линия переработает 100 тыс. т мусора ежегодно. Министр ЖКХ, топлива и энергетики Тимур Караев сообщил об этом на пресс-конференции в ТАСС-Кавказ.

Тимур Караев подчеркнул проблемы с региональным оператором ООО «Эра». Регулятор отстранил компанию от части обязанностей из-за долгов. Тем не менее строители завершили возведение завода. Глава республики Сергей Меняйло лично проконтролирует запуск.

Пресс-служба министерства раскрыла детали. Полный полигон захоронит 249 тыс. т ТКО в год. Технологии минимизируют вред природе: герметичные покрытия изолируют свалки, системы очищают фильтрат от разложения органики.

Компания «Эра» взяла концессию в 2021 году. Инвестор вложил 1 млрд руб. Летом 2025-го закончили первый этап: смонтировали линию сортировки и утилизационную площадку.

Комплекс станет первым в Северо-Кавказском федеральном округе. Он обработает бытовой, строительный, биологический и медицинский мусор. Объект получит три сортировочные линии, три площадки утилизации, дренажную систему, насосную станцию, очистные сооружения и пожарное депо.

«Эра» управляет ТКО в РСО-Алании с ноября 2020 года. Договор действует десять лет. Ранее фирма подготовила полигон и обещала сортировку с 2021-го. Задержки возникли из-за финансовых споров и бюрократии. Проект решит давнюю проблему свалок в республике. Северная Осетия производит около 250 тыс. т ТКО ежегодно. Регион накопил миллионы тонн несанкционированных отходов. Новый завод сократит их объем на 70% за счет переработки и компостирования.

Местные власти выделили 500 га земли под комплекс в Ирафском районе. Инвесторы привлекли европейское оборудование для сортировки. Оно разделит мусор на 20 фракций: пластик, металл, бумагу, органику. Переработку отправят на заводы, остатки спрессуют в блоки.

Жители республики ждут запуска. Экологи отмечают: объект снизит выбросы метана на 40%. Глава «Эры» пообещал 150 рабочих мест. Проект вписывается в нацпроект «Экология», где региону выделили 2 млрд руб. на отходы. Несмотря на сбои с «Эрой», Караев уверен в сроках. Министерство провело аудиты. Строители сдали 80% объектов. Тестирование линий стартует в первом квартале 2026 года.

Станислав Маслаков