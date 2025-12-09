На Ставрополье на финансирование наказов избирателей направлено 13 млрд рублей

За четыре года на исполнение наказов избирателей направлено более 13 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба думы Ставропольского края. За это время выполнено 324 наказа или 70 %.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Основную долю занимают проекты дорожного хозяйства, благоустройства, ЖКХ, образования, здравоохранения и культуры. Неисполненные пока наказы требуют значительного финансирования и дополнительных решений. Острыми остаются проблемы водоснабжения и водоотведения»,— отметили в думе.

В пресс-службе добавили, что в 2025 году состоялось 9 думских заседаний, на которых принято 112 краевых законов. Отдельное внимание было уделено мерам поддержки участникам СВО и их родных.

Наталья Белоштейн