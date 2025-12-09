Главные новости за 9 декабря. Ростов-на-Дону и область.

В Ростовской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом не превышает пороговых значений. Об этом сообщается в материалах еженедельного мониторинга эпидситуации, опубликованном региональным управлением Роспотребнадзора.

В Ростовской области в 2025 году правоохранители выявили 529 преступлений коррупционной направленности, из которых 386 совершены в крупном размере. Об этом сообщил врио заместителя начальника полиции ГУ МВД России по региону Александр Туркин на пресс-конференции.

В Ростовской области энергетики заменили 13 опор на магистральных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 220–330 кВ, которые необходимы для энергоснабжения промышленных и аграрных комплексов Ростовской области, в том числе потребителей Ростова-на-Дону и Таганрога. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная предупредила подписчиков о мошеннической рассылке в личные чаты пользователей Telegram от ее имени.

Спустя почти девять лет ХК «Ростов» возвращается капитально обновленный Дворец спорта. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Первая игра ХК «Ростов» на обновленной ледовой арене пройдет уже 10 декабря. В 19:00 начнется матч с «Нефтяником» из Альметьевска.

В Ростовской области установлены территории, где жители региона могут бесплатно срубить ель к Новому году согласно Лесному Кодексу и региональному закону «О регулировании лесных отношений».